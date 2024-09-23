В «Баварии» ответили на вопрос о покупке Вирца

Полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца продолжают связывать с возможным переходом в «Баварию».

Согласно многочисленным слухам, мюнхенцы попробуют приобрести молодую звезду сборной Германии следующим летом.

«Сейчас это не наша тема, – отвечает на вопрос о трансфере Вирца спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд. – Мы очень довольны своим нынешним составом. Конечно, Фло – отличный игрок, он здорово провёл прошлый сезон и хорошо смотрится вместе с Мусиалой в национальной команде, однако, как я уже сказал, мы довольны составом. Не могу прогнозировать, что произойдёт в ближайшие месяцы и годы, не хочу строить догадки», – поведал в интервью Bild Фройнд.

Интерес к Флориану Вирцу также приписывается мадридскому «Реалу» и грандам Английской премьер-лиги.