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Фройнд: «Бавария» ведёт переговоры с Мюллером и Нойером»

23 Сентября 2024 • 05:10 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
28.09 19:30

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о будущем Томаса Мюллера и Мануэля Нойера.

Контракты обоих ветеранов с мюнхенским грандом истекают по окончании нынешнего сезона.

«Нам не нужно много говорить о Ману и Томасе. Мы ведём с ними позитивные переговоры. Сейчас они находятся в хорошей форме, здорово начали сезон, и мы рады, что они с нами. В ближайшие месяцы и недели мы спокойно обсудим их планы. Мы знаем, на что они способны, а они знают, что у них есть в «Баварии», – передаёт Bayern & Germany высказывания Фройнда.

В текущем месяце Томасу Мюллеру исполнилось 35 лет. Мануэль Нойер отметил 38-летие в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Томас Мюллер Кристоф Фройнд ещё теги

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