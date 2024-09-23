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Директор «Вердера»: «В матче с «Баварией» было ощущение, будто Гвардиола вернулся»

23 Сентября 2024 • 04:37 Комментировать
Вердер
0:5
Бавария

Директор «Вердера» Клеменс Фритц был впечатлён игрой «Баварии» в недавнем матче.

Коллектив Венсана Компани разгромил бременцев на их поле со счётом 5:0. Примечательно, что «Вердер» не нанёс ни одного удара в сторону ворот за всю игру.

«Я ощущал себя так, будто вернулись времена Гвардиолы [в «Баварии»]. Соперник играл очень интенсивно, невероятно хорошо контролировал мяч. Когда «Бавария» находится в своей лучшей форме, ей трудно что-либо противопоставить.

В недавнем прошлом всегда выдавались отрезки, когда «Бавария» давала соперникам завладеть мячом, найти свою игру. Вчера же интенсивность была такой, что даже на 88-й минуте Компани подталкивал игроков, и они не хотели останавливаться. Их контрпрессинг не давал нам продохнуть», – сказал в интервью Sport1 Фритц.

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