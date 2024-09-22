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Куртуа обратился к тер Штегену, получившему серьёзную травму

22 Сентября 2024 • 23:45 Комментировать
Вильярреал
1:5
Барселона

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поддержал коллегу из «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена.

Вратарь «сине-гранатовых» травмировался в воскресном матче Ла Лиги против «Вильярреала» (5:1), из-за чего был заменён в конце первого тайма. Предварительные прогнозы не внушают оптимизма: один из ключевых игроков «Барселоны» может пропустить остаток сезона.

«Очень жаль. Мне было больно видеть, как ты покидаешь поле в таком состоянии. Надеюсь, ты скоро восстановишься, и мы снова увидим тебя в воротах», – написал бельгиец в социальных сетях, прикрепив совместное фото с тер Штегеном.

Напомним, сам Тибо Куртуа пропустил почти весь прошлый сезон из-за разрыва крестообразной связки.

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