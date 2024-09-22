«РБ Лейпциг» не смог забить «Санкт-Паули»

Претендующий на второе место в Бундеслиге «РБ Лейпциг» в четвёртом туре гостил у главного аутсайдера - «Санкт-Паули». «Быки» явно выглядели солиднее, но их попытки открыть счет сложно назвать опасными. Более того, кажется, что соперник был даже ближе к победе.
В первом тайме дважды опасно наносил удары головой Джексон Ирвайн, а в концовке матча - Адам Джигала. Во всех случаях игрокам немного не хватало точности.
0:0, «РБ Лейпциг» делит пятое место, соперник же набрал первое очко в сезоне.
Протокол игры
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик•Метс Кароль•Салиакас Манолис69' (Джигала Адам (69') •Бухальфа Карло82' (Меткалф Коннор (82') •Ирвайн Джексон•Треу Филипп• 29'Афолайян Оладапо89' (Бэнкс Скотт (89') •Эггештайн Йоханнес69' (Гилавоги Морган (69') •Саад Элиас 71'
Запасные: Рицка Ларс•Альберс Андреас•Синани Данел•Немет Давид•Волл Бен
Гулачи Петер•Гертрейда Лютсхарел•Орбан Вилли•Клостерманн Лукас•Раум Давид74' (Андре Силва (74') •Баумгартнер Кристоф62' (Вермирен Артур (62') •Айдара Амаду 24'62' (Нуса Антонио (62') •Зайвальд Николас•Симонс Хави•Шешко Беньямин74' (Хенрихс Бенджамин (74') •Юссуф Поульсен61' (Опенда Лои (61')
22 сентября. Стадион "Millerntor Stadion".
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