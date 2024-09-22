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«РБ Лейпциг» не смог забить «Санкт-Паули»

22 Сентября 2024 • 22:25 Комментировать
Санкт-Паули
0:0
РБ Лейпциг

Претендующий на второе место в Бундеслиге «РБ Лейпциг» в четвёртом туре гостил у главного аутсайдера - «Санкт-Паули». «Быки» явно выглядели солиднее, но их попытки открыть счет сложно назвать опасными. Более того, кажется, что соперник был даже ближе к победе.

В первом тайме дважды опасно наносил удары головой Джексон Ирвайн, а в концовке матча - Адам Джигала. Во всех случаях игрокам немного не хватало точности.

0:0, «РБ Лейпциг» делит пятое место, соперник же набрал первое очко в сезоне.

Протокол игры  
Санкт-Паули0:0РБ Лейпциг
Василь НиколаВаль ХаукеСмит ЭрикМетс КарольСалиакас Манолис 69' (Джигала Адам ( 69') Бухальфа Карло 82' (Меткалф Коннор ( 82') Ирвайн ДжексонТреу Филипп  29'Афолайян Оладапо 89' (Бэнкс Скотт ( 89') Эггештайн Йоханнес 69' (Гилавоги Морган ( 69') Саад Элиас  71'
Запасные: Рицка ЛарсАльберс АндреасСинани ДанелНемет ДавидВолл Бен
Гулачи ПетерГертрейда ЛютсхарелОрбан ВиллиКлостерманн ЛукасРаум Давид 74' (Андре Силва ( 74') Баумгартнер Кристоф 62' (Вермирен Артур ( 62') Айдара Амаду  24' 62' (Нуса Антонио ( 62') Зайвальд НиколасСимонс ХавиШешко Беньямин 74' (Хенрихс Бенджамин ( 74') Юссуф Поульсен 61' (Опенда Лои ( 61')
Запасные: Вандервоордт МаартенБитшиабу Эль-ШадайЛюкеба КастеллоЭлмас Эльиф
22 сентября. Стадион "Millerntor Stadion".
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Евро-Футбол.Ру,
Санкт-Паули РБ Лейпциг

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