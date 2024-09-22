«РБ Лейпциг» не смог забить «Санкт-Паули»

Претендующий на второе место в Бундеслиге «РБ Лейпциг» в четвёртом туре гостил у главного аутсайдера - «Санкт-Паули». «Быки» явно выглядели солиднее, но их попытки открыть счет сложно назвать опасными. Более того, кажется, что соперник был даже ближе к победе.

В первом тайме дважды опасно наносил удары головой Джексон Ирвайн, а в концовке матча - Адам Джигала. Во всех случаях игрокам немного не хватало точности.

0:0, «РБ Лейпциг» делит пятое место, соперник же набрал первое очко в сезоне.