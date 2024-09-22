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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» забил 5 мячей в ворота дортмундской «Боруссии»

22 Сентября 2024 • 20:28 Комментировать
Штутгарт
5:1
Боруссия Д
окончен

В  одном из главных матчей четвёртого тура чемпионата Германии «Штутгарт» играл против дортмундской «Боруссии». Удалось быстро открыть счёт в матче хозяевам - после скидки головой от Эрмедина Демировича выскочил один на один Дениз Ундав и пробил в дальний нижний угол, рикошетом от штанги снаряд влетел точно в сетку - 1:0. В середине тайма ушел от соперника по флангу Максимилиан Миттельштедт и прострелил в центр на Демировича, который в касание отправил сферу над голкипером точно в сетку - 2:0.

На 62-й минуте разыграли угловой хозяева, после чего с фланга навесил Джейми Левелинг на дальнюю штангу, где Атакан Каразор сбросил головой в центр на Энцо Мийо, а тот уже в касание отправил мяч в сетку мимо голкипера. - 3:0. Поймали соперника на контратаке гости,  протащил мяч к штрафной Джейми Байно-Гиттенс и отдал вперед на ход Серу Гирасси, который в ближнем бою легко переиграл вышедшего вратаря - 3:1. Взял инициативу на себя Мийо и с правого фланга вдоль лицевой линии сместился к вратарской, попутно обыграв двоих защитников, после чего отдал пас поперек на Эль Билала Туре, который без труда отправил мяч в пустые ворота - 4:1. На 90-й минуте перехватил мяч в центре поля Мийо и тут же выдал идеальный пас на Ундава, который ворвался в чужую штрафную и пробил в дальний нижний угол ворот - 5:1.

У соперников по семь очков в активе, они делят шестое место.

Протокол игры  
Штутгарт5:1Боруссия Д
(1:0) Ундав Дениз4'  
(2:0) Демирович Эрмедин21'  
(3:0) Мийо Энцо62'  
  75'Гирасси Серу (3:1)
(4:1) Туре Эль Билал80'  
(5:1) Ундав Дениз90'  
Нюбель АлександрВагноман Жоша 79' (Туре Эль Билал ( 79') Руо АнтониШабо Юлиан 70' (Чейс Анрие ( 70') Миттельштедт Максимилиан 70' (Загаду Дан-Аксель ( 70') Мийо ЭнцоКаразор АтаканШтиллер Ангело 85' (Фюрих Крис ( 85') Левелинг Джейми  17'Демирович Эрмедин 70' (Ридер Фабиан ( 70') Ундав Дениз
Запасные: Вольтемаде НикКрэтзиг ФрансШтенцель ПаскальБредлов Фабиан
Кобель ГрегорРюэрсон Юлиан 46' (Бенсебаини Рами ( 46'  81') Антон ВальдемарЗюле НикласШлоттербек НикоНмеча Феликс 30' (Байно-Гиттенс Джейми ( 30') Гросс Паскаль 63' (Мален Дониэлл ( 63') Забитцер Марсель  77'Брандт Юлиан 72' (Джан Эмре ( 72'  73') Адейеми Карим 46' (Коуту Ян ( 46') Гирасси Серу
Запасные: Ветьен КьелльБайер МаксимилианДюранвилль ЮлиенМайер Александер II
22 сентября. Стадион "МХП-Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Штутгарт

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Ставка и прогноз на матч Штутгарт — Боруссией Бундеслиги — 22 сентября 2024
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