«Штутгарт» забил 5 мячей в ворота дортмундской «Боруссии»

В одном из главных матчей четвёртого тура чемпионата Германии «Штутгарт» играл против дортмундской «Боруссии». Удалось быстро открыть счёт в матче хозяевам - после скидки головой от Эрмедина Демировича выскочил один на один Дениз Ундав и пробил в дальний нижний угол, рикошетом от штанги снаряд влетел точно в сетку - 1:0. В середине тайма ушел от соперника по флангу Максимилиан Миттельштедт и прострелил в центр на Демировича, который в касание отправил сферу над голкипером точно в сетку - 2:0.

На 62-й минуте разыграли угловой хозяева, после чего с фланга навесил Джейми Левелинг на дальнюю штангу, где Атакан Каразор сбросил головой в центр на Энцо Мийо, а тот уже в касание отправил мяч в сетку мимо голкипера. - 3:0. Поймали соперника на контратаке гости, протащил мяч к штрафной Джейми Байно-Гиттенс и отдал вперед на ход Серу Гирасси, который в ближнем бою легко переиграл вышедшего вратаря - 3:1. Взял инициативу на себя Мийо и с правого фланга вдоль лицевой линии сместился к вратарской, попутно обыграв двоих защитников, после чего отдал пас поперек на Эль Билала Туре, который без труда отправил мяч в пустые ворота - 4:1. На 90-й минуте перехватил мяч в центре поля Мийо и тут же выдал идеальный пас на Ундава, который ворвался в чужую штрафную и пробил в дальний нижний угол ворот - 5:1.

У соперников по семь очков в активе, они делят шестое место.