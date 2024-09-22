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«Байер» на 90-й минуте забил четвёртый, победный гол в ворота «Вольфсбурга»

22 Сентября 2024 • 18:31 Комментировать (2)
Байер Л
4:3
Вольфсбург
окончен

Чемпионский «Байер» в четвёртом туре Бундеслиги принимал «Вольфсбург».

Уже на пятом минуте Мохамед Амура в атаке по правому краю поля доставил мяч к воротам, а Норди Мукиэле в борьбе срезал мяч в свои ворота. На 14-й минуте вторая волна атаки «фармацевтов», мяч полетел к радиусу штрафной, и Флориан Вирц пробил впритирку с левой штангой - 1:1. Алехандро Гримальдо с углового выполнил хорошую подачу на дальний угол вратарской, Джонатан Та занял отличную позицию и головой очень хорошо пробил в дальний угол ворот, мяч влетел точно под штангу, и уже 2:1. В концовке тайма гости всё перевернули - с углового подача на ближний угол вратарской, кипер ошибся при игре на выходе, а Себастьян Борнаув удачно пробил головой в ближний угол ворот - 2:2. Маттиас Сванберг получил мяч со своей половины поля и рванул к линии штрафной, после чего поразил правый угол ворот - 2:3.

На 48-й минуте Алеш Гарсия с углового выполнил хорошую подачу на ближний угол вратарской, и Пьеро Инкапье головой спокойно и точно пробил под ближнюю штангу - 3:3. Янник Герхардт на 88-й минуте удалился за грубую игру.  Гранит Джака с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, штанга спасла «Вольфсбург» от четвёртого пропущенного мяча. Леверкузенцы приучили нас, что здорово выгрызают результат, вот и сейчас на 90-й минуте после углового Вирц сделал прострел в центр штрафной площади с правого фланга, после рикошета мяч добрался до Виктора Бонифасе, который быстро развернулся и точно пробил под левую штангу - 4:3.

«Байер» вырвался на второе место, соперник делит 13-е.

Протокол игры  
Байер Л4:3Вольфсбург
  5'Мукиэле Норди (0:1)
(1:1) Вирц Флориан14'  
(2:1) Та Джонатан32'  
  37'Борнаув Себастьян (2:2)
  45'Сванберг Маттиас (2:3)
(3:3) Инкапье Пьеро48'  
(4:3) Бонифасе Виктор90'  
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанБелосьян Женуэль  36' 46' (Инкапье Пьеро ( 46') Мукиэле Норди 46' (Фримпонг Жереми ( 46'  88') Гримальдо Алехандро  45'Джака ГранитГарсия Алеш 79' (Паласиос Эсекиэль ( 79') Адли Амин  51' 56' (Террье Мартен ( 56') Вирц ФлорианШик Патрик 68' (Бонифасе Виктор ( 68')
Запасные: Андрих РобертХофманн ЙонасАртур IКоварж Матей
Грабара Камиль  90'Фишер КилианБорнаув СебастьянЗесигер Седрик  80'Каминьски Якуб  90'Арнольд Максимилиан  90'Баку Ридле 42' (Кулиеракис Костас ( 42') Виммер Патрик 71' (Вранкс Астер ( 71') Сванберг Маттиас 72' (Эзкан Салих ( 72') Томаш Тьягу  50' 71' (Герхардт Янник ( 71'  88') Эль-Амин Амура Мохамед 90' (Вавро Денис ( 90')
Запасные: Мюллер МариусБехренс КевинДардай БенсеВинд Йонас
22 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Байер

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Комментарии (2) Все комментарии
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One Live
22 Сентября 2024 в 18:55
Байеру пора в КХЛ заявиться))
Молодцы!
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NOBODY
22 Сентября 2024 в 18:36
в своем репертуаре Байер ))))))))
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