«Байер» на 90-й минуте забил четвёртый, победный гол в ворота «Вольфсбурга»

Чемпионский «Байер» в четвёртом туре Бундеслиги принимал «Вольфсбург».

Уже на пятом минуте Мохамед Амура в атаке по правому краю поля доставил мяч к воротам, а Норди Мукиэле в борьбе срезал мяч в свои ворота. На 14-й минуте вторая волна атаки «фармацевтов», мяч полетел к радиусу штрафной, и Флориан Вирц пробил впритирку с левой штангой - 1:1. Алехандро Гримальдо с углового выполнил хорошую подачу на дальний угол вратарской, Джонатан Та занял отличную позицию и головой очень хорошо пробил в дальний угол ворот, мяч влетел точно под штангу, и уже 2:1. В концовке тайма гости всё перевернули - с углового подача на ближний угол вратарской, кипер ошибся при игре на выходе, а Себастьян Борнаув удачно пробил головой в ближний угол ворот - 2:2. Маттиас Сванберг получил мяч со своей половины поля и рванул к линии штрафной, после чего поразил правый угол ворот - 2:3.

На 48-й минуте Алеш Гарсия с углового выполнил хорошую подачу на ближний угол вратарской, и Пьеро Инкапье головой спокойно и точно пробил под ближнюю штангу - 3:3. Янник Герхардт на 88-й минуте удалился за грубую игру. Гранит Джака с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил в дальний угол ворот, штанга спасла «Вольфсбург» от четвёртого пропущенного мяча. Леверкузенцы приучили нас, что здорово выгрызают результат, вот и сейчас на 90-й минуте после углового Вирц сделал прострел в центр штрафной площади с правого фланга, после рикошета мяч добрался до Виктора Бонифасе, который быстро развернулся и точно пробил под левую штангу - 4:3.

«Байер» вырвался на второе место, соперник делит 13-е.