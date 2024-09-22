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Дэвис — о новом контракте: «Задайте этот вопрос моему агенту»

22 Сентября 2024 • 14:04 Комментировать
Бавария
...
Байер Л
28.09 19:30

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

— Задайте этот вопрос моему агенту. Я сконцентрирован на том, чтобы побеждать в каждом матче, и сейчас я не думаю о чем-то другом, — приводит слова Дэвиса Bild.

Футболист добавил, что независимо от того, останется ли он в «Баварии», этот клуб он всегда будет носить в сердце.

В текущем сезоне Дэвис принял участие в пяти в матчах во всех турнирах и оформил один ассист.

Дэвис выступает за «Баварию» с января 2019 года. Действующий трудовой договор 25-летнего защитника с немецким грандом истекает в конце текущего сезона, и, вероятно, не будет продлен.

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Евро-Футбол.Ру,
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