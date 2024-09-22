«Реал» нашёл нового центрального защитника - известно имя

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Кастелло Люкеба может сменить клубную прописку в следующем году. В услугах 21-летнего футболиста заинтересован один из испанских топ-клубов.

Согласно информации газеты Marca, подписать центрального защитника хочет мадридский «Реал». «Сливочные» планируют оформить сделку в летнее трансферное окно. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кастелло в 40 миллионов евро. Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2028 года.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Люкеба провел три поединка, в которых не отметился результативными действиями.