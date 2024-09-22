Компани прокомментировал победу «Баварии» со счётом 5:0

«На выезде в Бундеслиге всегда нелегко побеждать. Я не мог мечтать о лучшей игре, чем эта. Парни прекрасно показали себя. Я доволен нашим выступлением. «Бавария» одержала заслуженную победу. Меня радует, что команда набрала хорошую форму», - передает слова бельгийского тренера пресс-служба клуба.