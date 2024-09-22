Компани прокомментировал победу «Баварии» со счётом 5:0

В рамках четвертого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде крупно обыграла бременский «Вердер» со счетом 5:0. Своим мнением по этому матчу поделился наставник гостей Венсан Компани.
«На выезде в Бундеслиге всегда нелегко побеждать. Я не мог мечтать о лучшей игре, чем эта. Парни прекрасно показали себя. Я доволен нашим выступлением. «Бавария» одержала заслуженную победу. Меня радует, что команда набрала хорошую форму», - передает слова бельгийского тренера пресс-служба клуба.
После четырех туров Бундеслиги «Бавария» занимает первое место в таблице.
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