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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок «Баварии» недовольны Компани - названы причины

22 Сентября 2024 • 10:43 Комментировать

Игроки мюнхенской «Баварии» недовольны некоторыми моментами в работе наставника команды Венсана Компани. Об этом рапортует портал Goal.com.

Футболистов не устраивает, что бельгийский специалист может объявить основной состав на предстоящий поединок за день до стартового свистка, направив игрокам смс. Кроме того, в команде не понимают подход Компани к ротации состава.

Бельгийский специалист занял пост главного тренера мюнхенского гранда в минувшим летом. В четырех турах чемпионата Германии «Бавария» одержала четыре победы и лидирует в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Венсан Компани
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