Форвард «Баварии» Кейн высказался после победы 5:0

Центральный форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после разгромной победы над бременским «Вердером» в рамках пятого тура чемпионата Германии.

«Прекрасный результат в гостях. Мы провели успешную неделю, одержав победы и забив много голов. Будем продолжать», - говорится в публикации английского бомбардира в социальных сетях.

Напомним, что «Бавария» победила «Вердер» со счетом 5:0. В этой встрече Кейн отметился двумя забитыми мячами.

В четырех матчах Бундеслиги «Бавария» набрала 12 баллов. Подопечные Венсана Компани располагаются на первой позиции в турнирной таблице.