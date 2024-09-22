Компани ответил, отойдёт ли «Бавария» от своего стиля в матче с «Байером»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани получил вопрос о тактических планах на матч с «Байером».

Мюнхенский гранд подходит к очной игре с действующим чемпионом в отличной форме – шесть побед в шести встречах, включая Кубок Германии и Лигу чемпионов. В субботу коллектив Компани разобрался с «Вердером» в Бундеслиге (5:0), не позволив соперникам нанести ни одного удара в сторону ворот Свена Ульрайха.

«Изменим ли мы стиль в матче с «Байером»? Я не знаю. Сначала мне нужно проанализировать соперника. Я был полностью сконцентрирован на «Вердере», но с завтрашнего дня сосредоточу всё своё внимание на «Байере».

Когда я играл против лучших версий «Баварии» в прошлом, у меня не складывалось впечатления, что на неё оказывается давление. «Бавария» всегда давила, хорошо владела мячом. Посмотрим, сможем ли это сделать мы», – заявил на пресс-конференции бельгийский наставник.