В «Баварии» высказались о состоянии Нойера перед матчем с «Байером»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рискует пропустить важнейший матч Бундеслиги против леверкузенского «Байера».

38-летний ветеран был заменён в перерыве лигочемпионского поединка с загребским «Динамо» (9:2), а в субботу не сыграл против «Вердера» в чемпионате (5:0). Место капитана в воротах занял Свен Ульрайх.

«Травма Нойера? Ничего серьёзного, – высказывается Макс Эберль, спортивный директор «Баварии». – Перед матчем он почувствовал небольшой дискомфорт. Мы не хотели рисковать, ведь если Мануэль травмируется серьёзно и угодит в лазарет на восемь-девять недель, то у нас будут проблемы.

Сможет ли он сыграть против «Байера»? Я не врач, но все говорят мне, что да», – передаёт Bayern & Germany слова Эберля.

Встреча «Бавария» – «Байер» состоится 28 сентября.