«Бавария» – единственная команда топ-5 лиг, выигравшая все матчи в сезоне

«Бавария» добилась очередной крупной победы в поединке Бундеслиги.

В субботу мюнхенцы не оставили шансов «Вердеру», забив пять безответных мячей и не позволив сопернику нанести хотя бы один удар. На данный момент «Бавария» остаётся единственной командой в пяти ведущих лигах, сумевшей выиграть все матчи во всех турнирах. До недавних пор тем же мог похвастаться «ПСЖ», однако серию парижан в субботу прервал «Реймс» (1:1).

«Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги с 12 набранными очками после четырёх туров. В Лиге чемпионов коллектив Венсана Компани стартовал с победы 9:2 над загребским «Динамо».