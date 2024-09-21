Компани: «У Олисе особый талант»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался об игре вингера команды Майкла Олисе.

В матче четвертого тура немецкой Бундеслиги с «Вердером» (5:0) 22-летний футболист оформил дубль и сделал две голевые передачи.

«У него особый талант. В «Баварии» очень много хороших игроков — это роскошь. Майкл отлично себя проявил. Начало его карьеры в «Баварии» не могло быть лучше. Он должен продолжать в том же духе», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

По мнению специалиста, на Олисе никак не влияет давление со стороны, этот игрок просто наслаждается игрой в футбол.

В составе «Баварии» 22-летний Олисе появился на поле в шести встречах, в которых забил пять мячей и записал в свой актив три результативные передачи.