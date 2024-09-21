Мусиала — об Олисе: «Мы очень хорошо понимаем друг друга»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о своём одноклубнике по команде Майкле Олисе.

— Это отличный игрок. Мы очень хорошо понимаем друг друга, много общаемся. Чем больше игр мы проводим вместе, тем лучше у нас взаимопонимание. У него много хороших качеств, — цитирует Мусиалу Bayern & Germany.

В текущей кампании Олисе появился на поле в шести играх с учетом всех турниров, пять раз поразил ворота соперников и отдал три голевых паса.

После четырех туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии. В копилке команды Венсана Компани 12 набранных очков.