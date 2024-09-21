«Айнтрахт» вошёл в группу лидеров, одолев гладбахскую «Боруссию»

В четвёртом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» принимал гладбахскую «Боруссию». Гости чаще контролировали мяч и активнее били по воротам, однако первым отличился соперник. На 31-й минуте Ансгар Кнауфф головой сделал передачу Хуго Ларссону, который с лета вонзил мяч в сетку - 1:0. На 80-й минуте Омар Мармуш удвоил результат.

Этот успех позволил «Айнтрахту» с девятью очками делить второе место чемпионата Германии, у противника три очка и 14-е место.