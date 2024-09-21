«Айнтрахт» вошёл в группу лидеров, одолев гладбахскую «Боруссию»

В четвёртом туре чемпионата Германии «Айнтрахт» принимал гладбахскую «Боруссию». Гости чаще контролировали мяч и активнее били по воротам, однако первым отличился соперник. На 31-й минуте Ансгар Кнауфф головой сделал передачу Хуго Ларссону, который с лета вонзил мяч в сетку - 1:0. На 80-й минуте Омар Мармуш удвоил результат.
Этот успех позволил «Айнтрахту» с девятью очками делить второе место чемпионата Германии, у противника три очка и 14-е место.
Протокол игры
|(1:0) Ларссон Хуго31'
|(2:0) Мармуш Омар80'
Сантос Кауа•Кристенсен Расмус•Тута•Кох Робин•Теате Артур• 39'Кнауфф Ансгар78' (Бахойа Жан Маттео (78') •Схири Эльес•Ларссон Хуго85' (Дауд Махмуд (85') •Шаиби Фарес70' (Эбимбе Эрик (70') •Экитике Уго78' (Матанович Игорь (78') •Мармуш Омар85' (Нкунку Нильс (85')
Запасные: Граль Йенс•Аменда Орель•Коллинс Ннамди•Узун Кан
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Итакура Ко•Эльведи Нико•Нец Лука•Райц Рокко79' (Нойхаус Флориан (79') •Вайгль Юлиан 13'71' (Зандер Филипп (71') •Нгуму Натан71' (Плеа Алассан (71') •Штёгер Кевин•Хак Робин71' (Чванчара Томаш (71') •Кляйндинст Тим
21 сентября. Стадион "Дойче банк Парк".
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