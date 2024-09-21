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​Бонуччи пожертвовал 10 тысяч евро голкиперу «Униона» с ампутированной ногой

21 Сентября 2024 • 20:36 Комментировать

Мы уже сообщали о злоключениях молодого голкипера берлинского «Униона», которому пришлось перенести операцию по ампутации ноги. В результате клуб решил открыть сбор денег для него. И отозвался на это игрок, проведший в «Унионе» всего лишь совсем немного - Леонардо Бонуччи.

Он пожертвовал десять тысяч евро, которые собрала его семья в Италии. Также пожертвование в несколько тысяч евро сделал игрок дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон, и в результате на данный момент сумма сбора превышает 220 тысяч евро.

Но это все равно немного на фоне суммы в два миллиона евро, которые являются целью акции.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонардо Бонуччи Унион Берлин Юлиан Рюэрсон ещё теги
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