​Бонуччи пожертвовал 10 тысяч евро голкиперу «Униона» с ампутированной ногой

Мы уже сообщали о злоключениях молодого голкипера берлинского «Униона», которому пришлось перенести операцию по ампутации ноги. В результате клуб решил открыть сбор денег для него. И отозвался на это игрок, проведший в «Унионе» всего лишь совсем немного - Леонардо Бонуччи.

Он пожертвовал десять тысяч евро, которые собрала его семья в Италии. Также пожертвование в несколько тысяч евро сделал игрок дортмундской «Боруссии» Юлиан Рюэрсон, и в результате на данный момент сумма сбора превышает 220 тысяч евро.

Но это все равно немного на фоне суммы в два миллиона евро, которые являются целью акции.