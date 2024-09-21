Кейн — о матче с «Байером»: «Бавария» не меняет стиль ради соперника»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос, будет ли команда играть в свой футбол в матче против «Байера».

«Мы — «Бавария», и мы не меняем свою игру ради соперника. Конечно, это будет сложное испытание, ведь «Байер» хорошо выступил в прошлом сезоне. Но мы подойдем к игре с должным настроем и правильным отношением», — цитирует Кейна Bayern & Germany.

Встреча «Баварии» и «Байера» состоится 28 сентября в рамках пятого тура чемпионата Германии. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.

Стоит сказать, что в трех последних очных матчах «Бавария» не обыгрывала «Байер».