Дэвис: «Было неприятно смотреть, как «Байеру» вручают трофей»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис прокомментировал крупную победу команды над «Вердером» (5:0) в четвёртом туре чемпионата Германии.

Дэвис провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

— Мы рады победе, но знаем, что впереди нас ждет следующая важная задача. Мы с нетерпением ждем игру с «Байером». Мы уверены в себе. Они заслуженно стали чемпионами в прошлом году, но было неприятно смотреть, как им вручают трофей, — приводит слова Дэвиса Bayern & Germany.

После четырех туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу немецкой Бундеслиги, сумев набрать 12 очков.