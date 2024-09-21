«Бавария» продлила победную серию до шести матчей

В субботу, 21 сентября, «Бавария» уверенно разгромила «Вердер» в рамках четвёртого тура немецкой Бундеслиги.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу команды Венсана Компани.

Ранее «Бавария» уничтожила в Лиге чемпионов загребское «Динамо» (9:2), одолела в Бундеслиге «Хольштайн Киль» (6:1), «Фрайбург» (2:0) и «Вольфсбург» (3:2), а также выбила из Кубка Германии «Ульм 1846» (4:0).

По итогам четырех туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 12 очков.

Свой следующий матч мюнхенцы проведут 28 сентября с «Байером», начало — в 19:30 по московскому времени.

Компани — первый тренер после Гвардиолы, выигравший первые три выездных матча с «Баварией»