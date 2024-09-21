Компани — первый тренер после Гвардиолы, выигравший первые три выездных матча с «Баварией»

21 сентября «Бавария» разгромила в гостях «Вердер» в рамках четвёртого тура чемпионата Германии. Игра завершилась со счетом 5:0.

Данная победа позволила главному тренеру «Баварии» Венсану Компани стать первым тренером мюнхенцев со времен Хосепа Гвардиолы, которому удалось выиграть первые три выездных матча Бундеслиги у руля команды.

Напомним, ранее «Бавария» разгромила в гостях «Хольштайн Киль» (6:1) и одолела «Вольфсбург» (3:2).

После четырех туров подопечные Компани возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии, набрав 12 очков.

В следующем туре «Бавария» примет «Байер». Встреча между командами пройдет 28 сентября.