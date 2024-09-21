Быстрые голы помогли «Униону» переиграть «Хоффенхайм»

«Унион» и «Хоффенхайм» редко били по воротам в четвёртом туре чемпионата Германии, но матч получился результативным. Голевые атаки берлинцев к пятой минуте предопределили судьбу поединка. Том Роте и Чжон Ву-Ён забили по голу с интервалом в несколько секунд. В середине второго тайма вернул интригу в матч Мариус Бюльтер - 2:1.
«Унион» уже третий с 8 очками, у соперника только три балла.
Протокол игры
|(1:0) Роте Том4'
|(2:0) Чжон Ву-Ён5'
|67'Бюльтер Мариус (2:1)
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин•Лейте Диогу•Хаберер Яник70' (Бенеш Ласло (70') •Шефер Андраш•Хедира Рани•Роте Том 72'76' (Кверфельд Леопольд (76') •Чжон Ву-Ён70' (Триммель Кристофер (70') •Сибачо Жордан 23'46' (Скарке Тим (46') •Холлербах Бенедикт65' (Вертессен Йорбе (65') 85'
Запасные: Кемляйн Алеша•Сков Роберт•Тусар Люка•Шволов Александер
Бауманн Оливер•Дрекслер Тим46' (Тохумджу Умут (46') • 89'Хранак Робин46' (Жендрей Валентен (46') •Акпогума Кевин•Кадержабек Павел• 50'Крамарич Андрей•Стах Антон•Бишоф Том 79'84' (Ларсен Якоб-Бруун (84') •Прасс Александр90' (Гложек Адам (90') •Бюльтер Мариус•Бериша Мергим58' (Табакович Харис (58')
Запасные: Самассеку Диади•Филипп Лука•Chaves Arthur•Нсоки Стенли
21 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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