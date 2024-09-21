Быстрые голы помогли «Униону» переиграть «Хоффенхайм»

«Унион» и «Хоффенхайм» редко били по воротам в четвёртом туре чемпионата Германии, но матч получился результативным. Голевые атаки берлинцев к пятой минуте предопределили судьбу поединка. Том Роте и Чжон Ву-Ён забили по голу с интервалом в несколько секунд. В середине второго тайма вернул интригу в матч Мариус Бюльтер - 2:1.

«Унион» уже третий с 8 очками, у соперника только три балла.