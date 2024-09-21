«Хольштайн Киль» помешал «Бохуму» добыть первую победу в сезоне

«Бохум» принимал «Хольштайн Киль». Новички забили первыми и в целом выглядели точно не хуже опытного соперника. На 15-й минуте Бенедикт Пихлер открыл счет, но хозяева быстро отыгрались усилиями Матуша Беро, а вскоре Лукас Дашнер забил победный гол - 2:1. Вторая половина встречи не изобиловала моментами. Но в самой концовке Сюто Матино отобрал победу у хозяев - 2:2. Матс Панневиг перед финальным свистком головой направил мяч в штангу.

«Бохум» и «Хольштайн Киль» набрали первые очки в сезоне.