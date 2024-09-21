«Хольштайн Киль» помешал «Бохуму» добыть первую победу в сезоне

«Бохум» принимал «Хольштайн Киль». Новички забили первыми и в целом выглядели точно не хуже опытного соперника. На 15-й минуте Бенедикт Пихлер открыл счет, но хозяева быстро отыгрались усилиями Матуша Беро, а вскоре Лукас Дашнер забил победный гол - 2:1. Вторая половина встречи не изобиловала моментами. Но в самой концовке Сюто Матино отобрал победу у хозяев - 2:2. Матс Панневиг перед финальным свистком головой направил мяч в штангу.
«Бохум» и «Хольштайн Киль» набрали первые очки в сезоне.
Протокол игры
|15'Пихлер Бенедикт (0:1)
|(1:1) Беро Матуш22'
|(2:1) Дашнер Лукас35'
|89'Матино Сюто (2:2)
Древес Патрик•Пасслак Феликс• 78'Медич Яков•Машович Эрхан16' (Лосилья Антони (16') •Виттек Максимилиан•Де Вит Дани• 48'Дашнер Лукас63' (Брошински Мориц (63') •Сиссоко Ибраима•Беро Матуш• 39'Хофманн Филипп 77'85' (Панневиг Матс (85') •Боаду Мирон63' (Квартенг Мориц-Брони (63')
Вайнер Тимон•Беккер Тимо•Юханссон Карл II•Гешвилль Макс79' (Матино Сюто (79') •Порат Финн•Пухач Тымотеуш46' (Розенбоом Лассе (46') •Кнудсен Магнус• 90'Холтби Льюис65' (Арп Янн-Фите (65') •Гигович Армин81' (Ремберг Николай (81') •Келати Анду65' (Скрибски Стивен (65') •Пихлер Бенедикт
Запасные: Яворчек Доминик•Дене Томас•Ивежич Марко•Шульц Марвин
21 сентября. Стадион "Воновия Рурштадион".
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