«Фрайбург» выиграл у «Хайденхайма» матч за второе место

В четвёртом туре Бундеслиги «Хайденхайм» и «Фрайбург» бились за выход на второе место.

В первом тайме единственный момент создали хозяева - Матиас Хонсак издали направил мяч в сантиметрах от штанги. Гости смогли перевернуть игру за 12 минут в начале второй половины.

Рицу Доан результативно зарядил издали - 0:1. Затем пришел черед Винценцо Грифо, который оформил дубль за пять минут - 0:3.

«Фрайбург» - второй с 9 очками, а соперник (6) - делит шестое место.