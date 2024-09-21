«Фрайбург» выиграл у «Хайденхайма» матч за второе место

В четвёртом туре Бундеслиги «Хайденхайм» и «Фрайбург» бились за выход на второе место.
В первом тайме единственный момент создали хозяева - Матиас Хонсак издали направил мяч в сантиметрах от штанги. Гости смогли перевернуть игру за 12 минут в начале второй половины.
Рицу Доан результативно зарядил издали - 0:1. Затем пришел черед Винценцо Грифо, который оформил дубль за пять минут - 0:3.
«Фрайбург» - второй с 9 очками, а соперник (6) - делит шестое место.
Протокол игры
|54'Доан Рицу (0:1)
|59'Грифо Винченцо (0:2)
|65'Грифо Винченцо (0:3)
Мюллер Кевин•Буш Марнон60' (Шенца Лео (60') •Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Малони Леннард71' (Шёппнер Ян (71') •Траоре Омар Хактаб•Пирингер Марвин• 74'Ваннер Пауль71' (Дорш Никлас (71') •Хонсак Матиас60' (Конте Сирлорд (60') •Бройниг Максимилиан60' (Шиммер Штефан (60')
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас•Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан81' (Макенго Жорди (81') •Эггештайн Максимилиан•Патрик Остерхаге•Доан Рицу81' (Johan Manzambi (81') •Динкчи Эрен64' (Хёлер Лукас (64') •Грифо Винченцо81' (Вайсхаупт Ноа (81') •Адаму Чуквубике 57'70' (Муслия Флоран (70')
Запасные: Огбус Бруно•Шмидт Кеннет•Хёфлер Николас•Хут Янник
21 сентября. Стадион "Войт-Арена" (Хайденхайм).
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