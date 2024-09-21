«Бавария» смяла оборону «Вердера», забив 5 голов

«Бавария» продолжает очень мощно выглядеть на старте сезона. Команда Венсана Компани забивала и забивала в гостях у «Вердера», не позволяя сопернику наносить удары по воротам.

Уже в начале игры Конрад Лаймер получил мяч у правого угла штрафной площади, подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

За счёт высокого прессинга игроки «Баварии» заставили ошибиться футболистов «Вердера» у своей штрафной площади на левом фланге, Гарри Кейн сразу же выполнил передачу в центр штрафной площади на Майкла Олисе, который вышел один на один с голкипером и спокойно отправил мяч в угол ворот - 0:1 Олисе получил мяч у правого угла штрафной площади от Лаймера, вошёл в штрафную площадь, раскачал нескольких соперников и от ближнего угла вратарской выполнил передачу в центр вратарской, где уже свободный Джамал Мусиала не имел права на промах - 0:2. На правом краю штрафной Кейн зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч задел каркас ворот и ушёл за лицевую линию поля.

После перерыва «Бавария» провела шикарный отрезок. Мусиала, Олисе Кейн разыграли мяч до верного - 0:3. Удар по воротам в исполнении Мусиалы был заблокирован, но следом отскок удачно подкараулил Олисе, который отлично пробил в правую девятку - 0:4. Серж Гнабри обыграл опекуна при входе в штрафную площадь, сделал смещение к центру штрафной и уже после этого точно направил мяч низом под правую штангу - 0:5. Томас Мюллер с правого фланга выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади на Йозуа Киммиха, тот подработал мяч и очень неплохо пробил в правый угол ворот, мяч попал в перекладину, а затем ушёл за лицевую линию поля.

«Бавария» лидирует, идя без потерь, а соперник на экваторе таблицы.