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«Бавария» смяла оборону «Вердера», забив 5 голов

21 Сентября 2024 • 18:28 Комментировать
Вердер
0:5
Бавария
окончен

«Бавария» продолжает очень мощно выглядеть на старте сезона. Команда Венсана Компани забивала и забивала в гостях у «Вердера», не позволяя сопернику наносить удары по воротам.

Уже в начале игры Конрад Лаймер получил мяч у правого угла штрафной площади, подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

За счёт высокого прессинга игроки «Баварии» заставили ошибиться футболистов «Вердера» у своей штрафной площади на левом фланге, Гарри Кейн сразу же выполнил передачу в центр штрафной площади на Майкла Олисе, который вышел один на один с голкипером и спокойно отправил мяч в угол ворот - 0:1 Олисе получил мяч у правого угла штрафной площади от Лаймера, вошёл в штрафную площадь, раскачал нескольких соперников и от ближнего угла вратарской выполнил передачу в центр вратарской, где уже свободный Джамал Мусиала не имел права на промах - 0:2. На правом краю штрафной Кейн зацепился за мяч и пробил в ближний угол ворот, мяч задел каркас ворот и ушёл за лицевую линию поля.

После перерыва «Бавария» провела шикарный отрезок. Мусиала, Олисе  Кейн разыграли мяч до верного - 0:3. Удар по воротам в исполнении Мусиалы был заблокирован, но следом отскок удачно подкараулил Олисе, который отлично пробил в правую девятку - 0:4. Серж Гнабри обыграл опекуна при входе в штрафную площадь, сделал смещение к центру штрафной и уже после этого точно направил мяч низом под правую штангу - 0:5. Томас Мюллер с правого фланга выполнил передачу в центр к радиусу штрафной площади на Йозуа Киммиха, тот подработал мяч и очень неплохо пробил в правый угол ворот, мяч попал в перекладину, а затем ушёл за лицевую линию поля.

«Бавария» лидирует, идя без потерь, а соперник  на экваторе таблицы.

Протокол игры  
Вердер0:5Бавария
  23'Олисе Майкл (0:1)
  32'Мусиала Джамал (0:2)
  57'Кейн Гарри (0:3)
  60'Олисе Майкл (0:4)
  65'Гнабри Серж (0:5)
Цеттерер МихаэльПипер Амос 79' (Малатини Хулиан ( 79') Штарк НикласЮнг АнтониВайзер МитчеллСтаге Йенс 66' (Альверо Скелли ( 66') Линен СеннеАгу Феликс 87' (Деман Оливье ( 87') Шмид РоманоДукш Марвин 46' (Топп Кеке ( 46') Грюлль Марко 46' (Кён Деррик ( 46')
Запасные: Бёрк ОливерМио БакхаусБиттенкорт ЛеонардоХансен-Ороэн Исак
Ульрайх СвенЛаймер Конрад  38' 57' (Геррейру Рафаэл ( 57') Упамекано Дайо  77'Мин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаПавлович Александр  68' 70' (Сане Лерой ( 70') Олисе Майкл 70' (Пальинья Жоау ( 70') Мусиала ДжамалКоман Кингсли 56' (Гнабри Серж ( 56') Кейн Гарри 76' (Мюллер Томас ( 76')
Запасные: Нойер МануэльДайер ЭрикГорецка ЛеонТель Матис
21 сентября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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Евро-Футбол.Ру,
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