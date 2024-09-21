Кейн – в стартовом составе «Баварии» на матч против «Вердера»

В субботу «Бавария» в рамках четвёртого тура немецкой Бундеслиги проведёт гостевой матч против «Вердера». Наставник мюнхенской команды Венсан Компани принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Нойер, Киммих, Упамекано, Ким, Дэвис, Павлович, Лаймер, Олисе, Коман, Мусиала, Кейн.

Матч Бундеслиги между «Вердером» и «Баварией» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Добавим, что в трёх стартовых турах чемпионата Германии «Бавария» лишь побеждала.