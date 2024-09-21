«Барселона» строит планы по усилению своего состава. Как сообщает портал TodoFichajes, на радаре каталонского клуба находятся два топ-игрока сборной Германии – защитник Джонатан Та и защитник/полузащитник Йозуа Киммих. «Сине-гранатовые» могут попробовать подписать этих игроков следующим летом.

Действующие контракты 28-летнего Та и 29-летнего Киммиха с «Байером» и «Баварией» соответственно рассчитаны до середины 2025 года. Таким образом, «Барселона» может заполучить футболистов бесплатно как свободных агентов.

После пяти туров «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, набрав максимальное количество очков – 15.