«Реал» опасается срыва трансфера Дэвиса из «Баварии»

Руководство мадридского «Реала» предпримет все необходимые меры для подписания защитника мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвиса. Об этом рапортует Relevo.

Согласно сведениям источника, «сливочные» не хотят допустить срыва трансфера, как в переговорах по французскому защитнику Лени Йоро. Игрок перешел в «Манчестер Юнайтед» вместо «королевского» клуба. Манкунианцы предложили футболисту более выгодные финансовые условия.

Напомним, что контракт Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины следующего года. Игрок дал понять мюнхенцам, что не собирается подписывать новый договор.