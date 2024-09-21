«Бавария» почти сдалась в попытках продлить контракт с Дэвисом

Мюнхенская «Бавария» практически сдалась в попытках продлить контракт со своим левым защитником Альфонсо Дэвисом. По информации от издания Relevo, «красная машина» наверняка расстанется с канадцем следующим летом на правах свободного агента.

Напомним, Дэвис ранее несколько раз отказывался от продления контракта с «Баварией» и требовал зарплату, которую руководство мюнхенского клуба не готово предложить.

Фаворитом на трансфер Дэвиса следующим летом является мадридский «Реал», который уже наладил связи с окружением футболиста. Сам Альфонсо открыт к переезду на «Сантьяго Бернабеу».