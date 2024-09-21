«Байер» может пригласить Рауля на замену Алонсо

«Байер» может пригласить главного тренера «Кастильи» Рауля, если нынешний наставник команды Хаби Алонсо покинет клуб. Об этом сообщает Sport Bild.

Напомним, в прошлом сезоне Алонсо вместе с «Байером» выиграл чемпионат Германии. После трёх туров текущего розыгрыша Бундеслиги леверкузенцы занимают пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.

Рауль завершил карьеру футболиста в 2015 году. Наибольшую известность испанский нападающий обрёл благодаря своим выступлениям за мадридский «Реал», в футболке которого забил 323 мяча в 741 проведённом матче.