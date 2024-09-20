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Чемпионат Германии. Бундеслига

Два удаления, море голов и отменённый пенальти на 90-й минуте - «Майнц» одолел «Аугсбург»

20 Сентября 2024 • 23:33 Комментировать
Аугсбург
2:3
Майнц
окончен

«Аугсбург» и «Майнц» событийно открыли программу четвёртого тура чемпионата Германии.

На 13-й и 15-й минутах гости отличились дважды. После подач Филлиппа Мвене метко головой били Арминдо Зиб и Джонатан Буркардт. Кевин Шлоттербек на экваторе тайма вернул в игру хозяев - 1:2. А на 35-й минуте Надим Амири подвел «Майнц», получив вторую желтую карточку.

Даже вдесятером гости забили снова - Хон Хён-Сок головой послал мяч в сторону ворот, а Буркардт направил его в цель - 1:3. Самюэль Эссанд довольно быстро отыграл один мяч, выиграв воздух у ворот соперника - 2:3. Но он же на 70-й минуте был удален за грубый прием. Арбитр добавил шесть минут, а на седьмой компенсированной Шлоттербек был сбит в штрафной - пенальти. Целую вечность смотрел повторы арбитр и отменил свое решение.

В итоге 2:3, «Майнц» набрал пять очков и делит восьмое место, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
Аугсбург2:3Майнц
  13'Зиб Арминдо (0:1)
  15'Буркардт Джонатан (0:2)
(1:2) Шлоттербек Кевен25'  
  49'Буркардт Джонатан (1:3)
(2:3) Эссанд Самюэль57'  
Лабрович НедилькоБауэр Максимилиан 46' (Мунье Стив ( 46') Гоувелеув Джеффри  90'Шлоттербек КевенВольф Мариус 80' (Yusuf Kabadayi ( 80') Яннулис ДимитрисЯкич Кристиян 62' (Майер Арне ( 62') Ониика Фрэнк  84'Реджбекай Элвис 80' (Йенсен Фредрик ( 80') Варгас Рубен 72' (Титц Филлип ( 72') Эссанд Самюэль  70'
Запасные: Кудосу ХенриБрайтхаупт ТимДамен ФиннМатсима Крислен
Центнер РобинКор Доминик  90'Дженц МорицХанче-Ольсен Андреас  28'Каси Антони 88' (Онисиво Карим ( 88') Мвене ФиллиппСано КаисуАмири Надим  33'  35'Хон Хён-Сок 63' (Лайч Максим ( 63') Зиб Арминдо 39' (Баркок Аймен ( 39') Буркардт Джонатан 88' (Видмер Сильван ( 88'  90')
Запасные: Небель ПаульВайпер НельсонВерачниг НиколасРисс ЛассеВидович Габриэль
20 сентября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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Майнц Аугсбург

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Надёжная ставка и прогноз на матч Аугсбург — Майнц чемпионата Германии — 20 сентября 2024
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