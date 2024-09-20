Два удаления, море голов и отменённый пенальти на 90-й минуте - «Майнц» одолел «Аугсбург»

«Аугсбург» и «Майнц» событийно открыли программу четвёртого тура чемпионата Германии.

На 13-й и 15-й минутах гости отличились дважды. После подач Филлиппа Мвене метко головой били Арминдо Зиб и Джонатан Буркардт. Кевин Шлоттербек на экваторе тайма вернул в игру хозяев - 1:2. А на 35-й минуте Надим Амири подвел «Майнц», получив вторую желтую карточку.

Даже вдесятером гости забили снова - Хон Хён-Сок головой послал мяч в сторону ворот, а Буркардт направил его в цель - 1:3. Самюэль Эссанд довольно быстро отыграл один мяч, выиграв воздух у ворот соперника - 2:3. Но он же на 70-й минуте был удален за грубый прием. Арбитр добавил шесть минут, а на седьмой компенсированной Шлоттербек был сбит в штрафной - пенальти. Целую вечность смотрел повторы арбитр и отменил свое решение.

В итоге 2:3, «Майнц» набрал пять очков и делит восьмое место, у соперника на один балл меньше.