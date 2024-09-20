Большие клубы никогда не останавливают работу по комплектованию своих составов. Уже сейчас гранды изучают потенциальных кандидатов, думая о будущих трансферных окнах. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли, ряд топ-клубов следят за успехами нападающего Мэйсона Гринвуда.

Так, 22-летний Гринвуд находится на радарах «Реала», «Барселоны», «ПСЖ» и «Баварии». Минувшим летом нападающий перебрался в «Марсель». В четырёх матчах за провансальский клуб Мэйсон записал на свой счёт пять голов и один голевой пас на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает Гринвуда в 25 миллионов евро.