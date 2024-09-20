«Бавария» верит в Теля и не планирует отдавать в аренду в январе

В руководстве «Баварии» сообщили, что не планируют отдавать в аренду форварда Матиса Теля в ближайшее трансферное окно. Спортивный директор клуба Кристоф Фройнд заверил, что команда собирается сохранить форварда, по крайней мере, до конца текущего сезона. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Вопрос о том, что Матис уйдет в аренду в январе, не обсуждается. Матис произвел хорошее впечатление на предсезонке. Он еще очень молод, но уже давно с нами. Он всегда самокритичен и усердно работает над собой каждый день. Я за него не беспокоюсь».

Напомним, что в текущем сезоне французский игрок появлялся на поле всего в двух играх немецкой Бундеслиги, но результативными действиями не отметился.