Компани рассказал про особенности стиля игры «Баварии» в обороне

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал, в каком стиле старается защищаться его команда. Напомним, на днях «красная машина» разгромила в Лиге чемпионов загребское «Динамо» со счётом 9:2.

«В конце концов, цель команды при любой системе – взять мяч под свой контроль. Цель защиты всегда одна – отобрать мяч и не пропустить ни одного гола. До сих пор нам это часто удавалось. Иногда мы не получали того, чего заслуживали. Мы всегда защищаемся как команда, независимо от того, как высоко располагается линия обороны», – сказал Компани на пресс-конференции.

Напомним, Компани летом сменил на посту главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля. Бельгиец ранее возглавлял английский «Бёрнли».