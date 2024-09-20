Компани высказался о состоянии Нойера, который получил повреждение

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о состоянии голкипера Мануэля Нойера, который получил повреждение в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо», где «красная машина» одержала разгромную победу 9:2.

«Он сегодня потренируется, а потом мы оценим ситуацию и решим, сыграет ли Мануэль против «Вердера». У него большой опыт, так что мы поговорим с ним после тренировки и примем решение. Мы не хотим идти на ненужный риск, но всё выглядит хорошо», – сказал Компани на пресс-конференции.

Напомним, контракт Нойера с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона.