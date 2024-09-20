Бонифасе: «Я платил 30 найр для того, чтобы смотреть Лигу чемпионов»

Нападающий леверкузенского «Байера» Виктор Бонифасе поделился эмоциями после дебюта в Лиге чемпионов. Напомним, вчера «фармацевты» со счётом 4:0 разгромили на выезде роттердамский «Фейеноорд».

«Я платил 30 найр (нигерийская валюта) для того, чтобы смотреть Лигу чемпионов, а теперь сам играю в этом турнире. Очень горд этим моментом», – цитирует Бонифасе журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Виктор в прошлом сезоне помог «Байеру» выиграть чемпионский титул Бундеслиги, отметившись 14 голами и 8 ассистами в национальном первенстве. Новый сезон нигериец начал с 2 голов и ассиста в 3 матчах.