Забитцер недоволен новой позицией в «Боруссии»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер заявил, что не слишком доволен своей новой ролью в команде. Он располагается в схеме Нури Шахина ближе к атаке.

«Шестерка лучше. Для меня на этой новой позиции это совсем другая игра, чем в центре, не идеальная позиция. Но ты играешь там, где тебя ставит тренер. Ты должен это уважать», - говорит Забитцер Sky Germany.

Напомним, что вечером среды «Боруссия» удачно стартовала в новом розыгрыше Лиги чемпионов. «Шмели» с Забитцером в составе обыграли в Бельгии на выезде «Брюгге» - 3:0.

В прошлом розыгрыше ЛЧ «Боруссия» при Эдине Терзиче дошла до финала турнира.