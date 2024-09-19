Назван фаворит на покупку Вирца

Атакующий полузащитник «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Как сообщает Sport Bild, «Реал» считается фаворитом на покупку 21-летнего немецкого футболиста. По данным источника, с большой долей вероятности Вирц станет игроком «сливочных» следующим летом.

В нынешнем сезоне Вирц принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет один ассист.

Действующий трудовой договор Вирца с «Байером» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 130 миллионов евро.