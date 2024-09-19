«Бавария» довольна игрой Олисе

В руководстве мюнхенской «Баварии» довольны тем, как себя проявляет молодой вингер Майкл Олисе, который перебрался в команду минувшим летом из лондонского «Кристал Пэлас».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в тренерском штабе «Баварии» очень рады, что Олисе быстро адаптировался к новой обстановке. Во французе видят большой потенциал и считают, что руководство не зря заплатило за Майкла в районе 50 миллионов евро компенсации.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Олисе отметился одним голом в трёх матчах. Недавно Майкл оформил дубль в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».