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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» довольна игрой Олисе

19 Сентября 2024 • 15:05 Комментировать
Вердер
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Бавария
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21.09 16:30

В руководстве мюнхенской «Баварии» довольны тем, как себя проявляет молодой вингер Майкл Олисе, который перебрался в команду минувшим летом из лондонского «Кристал Пэлас».

По информации от журналиста Фабрицио Романо, в тренерском штабе «Баварии» очень рады, что Олисе быстро адаптировался к новой обстановке. Во французе видят большой потенциал и считают, что руководство не зря заплатило за Майкла в районе 50 миллионов евро компенсации.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Олисе отметился одним голом в трёх матчах. Недавно Майкл оформил дубль в первом туре группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Майкл Олисе

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