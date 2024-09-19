У игроков «Баварии» растёт недовольство методами управления Компани

Ряд футболистов немецкой «Баварии» выразили обеспокоенность из-за некоторых решений главного тренера Венсана Компани. Они считают, что у бельгийского специалиста нет четкого представления о том, что он ждет от своих подопечных. Игроки команды сетуют также на то, что их не устраивает стиль общения наставника. Об этом сообщает kicker.

Перед гостевым матчем с «Хольштайн Киль», в котором «Бавария» одержала разгромную победу, Компани сообщил о стартовом составе через WhatsApp всего за день до начала игры, что футболисты восприняли неоднозначно.

Напомним, что в этом сезоне «Бавария» выиграла все официальные матчи, возглавляя таблицу в немецкой Бундеслиги.