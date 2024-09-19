Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Тель может уйти в аренду

19 Сентября 2024 • 13:57 Комментировать
Вердер
...
Бавария
1 7.40 X 5.40 2 1.37
21.09 16:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель понимает, что ему будет сложно пробиться в стартовый состав в этом сезоне. По информации от издания Bild, уже в январе француз может уйти в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику.

Сообщается, что после продления контракта до 2029 года Тель провёл серьёзные переговоры с «Баварией» и принял решение остаться в клубе, несмотря на несколько вариантов с арендой.

Ранее сообщалось, что Тель интересен клубам из Английской премьер-лиги. В этом розыгрыше чемпионата Германии 19-летний нападающий не отметился ни одним результативным действием в двух матчах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель

Новости по матчу

Сегодня, 19 Сентября
13:57
Тель может уйти в аренду
18 Сентября
14:08
Компани высказался о положении Горецки
12:22
Горецка интересен двум клубам АПЛ
17 Сентября
17:23
«Бавария» не может убедить Мусиалу продлить контракт
10:34
Эберль: «Компани – хороший тренер для «Баварии»
04:11
Горецка рассмотрит возможность ухода из «Баварии» зимой
16 Сентября
14:23
Киммих открыт к тому, чтобы продлить контракт с «Баварией»
12:38
Боэ пропустит несколько недель из-за травмы
09:44
Эберль рассказал, почему «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед»
09:36
Эберль ответил, перейдёт ли Та в «Баварию» следующим летом
09:26
В «Баварии» рассказали, почему трансфер Та не состоялся
05:14
Пальинья: «Киммих похож на тренера»
04:41
Спортивный директор «Баварии»: «Дайер по-прежнему нам нужен»
03:28
В «Баварии» высказались об адаптации Пальиньи
15 Сентября
23:34
Стало известно, когда решится судьба Киммиха, Сане и Дэвиса в «Баварии»
22:47
Пальинья – об отсутствии постоянной практики в «Баварии»: «Я в лучшем клубе мира»
22:38
Мусиала отклонил предложение «Баварии» – названы требования игрока 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ВЕРДЕР БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду или Месси: Симулятор высчитал, кто быстрее пробежал бы 100 метров «Спартак» принял решение по Максименко В «Наполи» приняли решение по Кварацхелии «Спартак» мог получить техническое поражение за матч с «Зенитом» «Надо с этим кончать»: Губерниев отреагировал на слова Дзюбы о сборной России Вылета в Чемпионшип им мало: Стало известно, какое наказание для «Манчестер Сити» хотят видеть в АПЛ Ошибка не Сафонова всё решила: «ПСЖ» дожал «Жирону» с ляпом вратаря Куртуа раскрыл, кто из игроков «Реала» не был рад его приходу У Винисиуса возникли проблемы в «Реале» Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу
«Реал» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 Голы Мбаппе и Эндрика, пас Модрича: «Реал» был возим «Штутгартом», но вытащил победу «Барселона» легко разделалась с «Жироной» «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Неймар предупредил игроков «Реала» насчёт Мбаппе Лапорта выбрал звёздного новичка для «Барселоны» с ценником в 110 млн евро Против «Манчестер Сити» запущен «процесс века»: от штрафа до вылета в низшие лиги Англии, к чему готовиться «горожанам» Будущее Ольмо в «Барселоне» под угрозой Шок для «Манчестер Сити» - с клуба могут снять 100 очков Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году
Спортивные новости
Украинского боксёра Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова ЦСКА обыграл московское «Динамо» в дерби в матче КХЛ Гол Радулова помог «Локомотиву» одолеть «Ладу» в матче КХЛ «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» в матче КХЛ Канарейкин: «Игра «Локомотива» не всем нравится, зато нравится конечный результат» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Сентября
13:57 · Германия. Бундеслига
Тель может уйти в аренду
12:37 · Германия. Бундеслига
Фройнд– о ситуации с контрактом Дэвиса: «Ничего нового»
10:14 · Германия. Бундеслига
«Бавария» договорилась с топ-защитником «Байера»
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выбрал замену Салаху
18 Сентября
14:08 · Германия. Бундеслига
Компани высказался о положении Горецки
12:22 · Англия. Премьер-лига
Горецка интересен двум клубам АПЛ
09:44 · Германия. Бундеслига
Суперклуб хочет купить вратаря «Барселоны» тер Штегена 1
17 Сентября
22:35 · Германия. Бундеслига
Кейн забил 50 голов в 50 матчах за «Баварию»
20:50 · Германия. Бундеслига
​Берлинский «Унион» собирает средства для голкипера с ампутированной ногой
17:23 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не может убедить Мусиалу продлить контракт слухи
15:48 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» озвучили план по Киммиху
10:34 · Германия. Бундеслига
Эберль: «Компани – хороший тренер для «Баварии»
04:11 · Германия. Бундеслига
Горецка рассмотрит возможность ухода из «Баварии» зимой
03:27 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» показала специальную футболку в честь фестиваля пива
16 Сентября
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Бавария» – в числе претендентов на звезду «Жироны» 1
16:51 · Германия. Бундеслига
«Реал» может купить топ-игрока за 100 млн евро 1 слухи
14:23 · Германия. Бундеслига
Киммих открыт к тому, чтобы продлить контракт с «Баварией»
12:38 · Германия. Бундеслига
Боэ пропустит несколько недель из-за травмы
09:44 · Англия. Премьер-лига
Эберль рассказал, почему «Бавария» продала де Лигта в «Манчестер Юнайтед»
09:36 · Германия. Бундеслига
Эберль ответил, перейдёт ли Та в «Баварию» следующим летом
09:26 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» рассказали, почему трансфер Та не состоялся
05:14 · Германия. Бундеслига
Пальинья: «Киммих похож на тренера»
04:41 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «Дайер по-прежнему нам нужен»
03:38 · Германия. Бундеслига
Мусиала забил самый быстрый гол «Баварии» в 21-м веке 2
03:28 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» высказались об адаптации Пальиньи
Все новости
Рекомендуем