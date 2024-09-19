Тель может уйти в аренду

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель понимает, что ему будет сложно пробиться в стартовый состав в этом сезоне. По информации от издания Bild, уже в январе француз может уйти в аренду, чтобы получать регулярную игровую практику.

Сообщается, что после продления контракта до 2029 года Тель провёл серьёзные переговоры с «Баварией» и принял решение остаться в клубе, несмотря на несколько вариантов с арендой.

Ранее сообщалось, что Тель интересен клубам из Английской премьер-лиги. В этом розыгрыше чемпионата Германии 19-летний нападающий не отметился ни одним результативным действием в двух матчах.