Фройнд– о ситуации с контрактом Дэвиса: «Ничего нового»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о ситуации с контрактом левого защитника Альфонсо Дэвиса. Напомним, канадец в конце сезона может стать свободным агентом, так как у футболиста истекает контракт с «Баварией».

«Ничего нового. Сначала он должен играть в хороший футбол. Мы знаем, насколько он хорош. Он хорошо тренируется и находится в солидной форме. Это важно. В остальном ничего нового», – цитирует Фройнда Sky Sport Germany.

Дэвис в нынешнем сезоне успел провести два матча в чемпионате Германии, где не отметился ни одним результативным действием. Альфонсо заинтересован в переходе в «Реал» следующим летом.