«Бавария» договорилась с топ-защитником «Байера»

Центральный защитник сборной Германии и леверкузенского «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии». Об этом рапортует iMiaSanMia в социальных сетях.

Представители мюнхенского клуба провели переговоры с футболистом и договорились об условиях сотрудничества. Игроку обещана заработная плата в размере девяти миллионов евро в год, еще три миллиона он получит в качестве бонусов. «Баварии» теперь нужно согласовать с «фармацевтами» стоимость трансфера Та.

Контракт 28-летнего защитника с «Байером» рассчитан до лета 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.