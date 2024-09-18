Компани высказался о положении Горецки

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани высказался о положении полузащитника Леона Горецки, который недоволен количеством игровой практики. Недавно появились слухи о том, что полузащитник в январе хочет покинуть мюнхенскую команду. В услугах немца заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги.

«Когда команда побеждает, неудачников нет. Все игроки хотят играть, есть конкуренция, но я могу выстроиться только с 11 игроками. Я действительно не хочу говорить об отдельных футболистах. Я хочу говорить о команде, а не об отдельных личностях», – сказал Компани в интервью DAZN.