Суперклуб хочет купить вратаря «Барселоны» тер Штегена

Мюнхенская «Бавария» подыскивает нового вратаря, который в будущем заменит Мануэля Нойера. Согласно сведениям портала Todofichajes, в сфере интересов немецкого гранда находится голкипер сборной Германии и каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

«Сине-гранатовые» могут рассмотреть вариант продажи 32-летнего игрока из-за его высокой заработной платы. Трудовое соглашение тер Штегена с «Барселоной» рассчитано до середины 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марк-Андре провел пять поединков, в которых пропустил четыре мяча.