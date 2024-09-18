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Суперклуб хочет купить вратаря «Барселоны» тер Штегена

18 Сентября 2024 • 09:44 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» подыскивает нового вратаря, который в будущем заменит Мануэля Нойера. Согласно сведениям портала Todofichajes, в сфере интересов немецкого гранда находится голкипер сборной Германии и каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

«Сине-гранатовые» могут рассмотреть вариант продажи 32-летнего игрока из-за его высокой заработной платы. Трудовое соглашение тер Штегена с «Барселоной» рассчитано до середины 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марк-Андре провел пять поединков, в которых пропустил четыре мяча.

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Бавария Барселона Марк-Андре Тер Штеген ещё теги
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