Кейн забил 50 голов в 50 матчах за «Баварию»

Форвард «Баварии» Гарри Кейн достиг показателя в 50 забитых голов в своём 50-м матче за команду.

Англичанин реализовал одиннадцатиметровый в матче Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» из Загреба, установив на табло счёт 1:0. Для 31-летнего футболиста это 50-й гол в составе мюнхенского гранда во всех турнирах. Для достижения этой отметки звезде сборной Англии потребовалось провести 50 матчей. Кроме того, в активе нападающего 15 результативных передач.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция поединка «Баварии» с загребским «Динамо».