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Кейн забил 50 голов в 50 матчах за «Баварию»

17 Сентября 2024 • 22:35 Комментировать
Бавария
5:2
Динамо Загреб
1 1.12 X 10.50 2 21.00
2-й тайм

Форвард «Баварии» Гарри Кейн достиг показателя в 50 забитых голов в своём 50-м матче за команду.

Англичанин реализовал одиннадцатиметровый в матче Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» из Загреба, установив на табло счёт 1:0. Для 31-летнего футболиста это 50-й гол в составе мюнхенского гранда во всех турнирах. Для достижения этой отметки звезде сборной Англии потребовалось провести 50 матчей. Кроме того, в активе нападающего 15 результативных передач.

Гарри Кейн перешёл в «Баварию» из «Тоттенхэма» в августе прошлого года.

На сайте LiveResult проходит текстовая трансляция поединка «Баварии» с загребским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

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БАВАРИЯ ДИНАМО ЗАГРЕБ
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