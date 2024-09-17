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​Берлинский «Унион» собирает средства для голкипера с ампутированной ногой

17 Сентября 2024 • 20:50 Комментировать

В прошлом году берлинский «Унион» пригласил на смотрины 18-летнего голкипера с турецкими корнями - Беркина Арсланогуллари. Тот потренировался с клубом и даже сыграл в товарищеском матче, но затем, когда руководство клуба задумало было предложить ему контракт, неожиданно слёг со страшным диагнозом - рак костей.

После курса химиотерапии молодому человеку пришлось согласиться на ампутацию ноги - только так можно было остановить болезнь. И сейчас ему уже, естественно, не до игры в футбол.

Но и руководство клуба не смогло остаться в стороне, как ни в чём не бывало - оно теперь помогает в сборе денег для лечения Беркина, объявив соответствующую инициативу.


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Евро-Футбол.Ру,
Унион Берлин Беркин Арсланогуллари
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