«Бавария» не может убедить Мусиалу продлить контракт

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не хочет продлевать контракт.

Как утверждает Mirror Football, «Бавария» пока не может убедить Мусиалу продлить контракт с клубом, что может вызвать повышенный интерес к игроку со стороны «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что 21-летний Мусиала отказался от предложения «Баварии» по новому контракту.

В этом сезоне атакующий хавбек принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и стал автором одной голевой передачи.

Действующий трудовой договор Мусиалы с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 130 миллионов евро.