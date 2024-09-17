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«Бавария» не может убедить Мусиалу продлить контракт слухи

17 Сентября 2024 • 17:23 Комментировать
Вердер
...
Бавария
21.09 16:30

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала не хочет продлевать контракт.

Как утверждает Mirror Football, «Бавария» пока не может убедить Мусиалу продлить контракт с клубом, что может вызвать повышенный интерес к игроку со стороны «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что 21-летний Мусиала отказался от предложения «Баварии» по новому контракту.

В этом сезоне атакующий хавбек принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми голами и стал автором одной голевой передачи.

Действующий трудовой договор Мусиалы с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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